В Камских Полянах рассматривается возможность модернизации колледжа

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

В поселке Камские Поляны рассматривают возможности модернизации филиала многопрофильного колледжа. На сегодняшний день здесь учится 78 человек, имеется потребность в расширении обучения рабочим специальностям. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Члены Общественного совета посетили колледж и ознакомились с ситуацией.

На сегодняшний день студенты получают образование по четырем специальностям — автомеханика, сварщика, электромонтера и повара. Однако необходимо вводить новые рабочие специальности. Так, например, подготовка профессиональных аграриев является важным вопросом в развитии сельского бизнеса, подчеркнули на встрече.

Колледж в Камских Полянах был открыт в 1986 году. Сейчас зданию требуется капитальный ремонт и дополнительное оборудование. Члены Общественного совета взяли вопрос в работу.

Гостям показали тренажер для подготовки кадров сельского хозяйства — это устройство грузового автомобиля ГАЗ-3307. «Все это прошлый век. Как мы можем получить квалифицированных специалистов, если обучаем их в таких условиях», — отметил глава Камских Полян Ринат Салахутдинов.

Также остро стоит вопрос с созданием общежития для студентов на 40 мест. Добираться до места учебы из других населенных пунктов приходится по полтора часа. На сегодняшний день ведется поиск средств на финансирование проекта. Для получения поддержки от республики в учреждении должно обучаться не менее 150 человек, поэтому перед руководством колледжа стоит задача сделать его привлекательным для абитуриентов.