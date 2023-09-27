В Камских Полянах пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Сегодня в 10.48 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о горении квартиры на пятом этаже многоэтажки в поселке Камские Поляны. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировались три человека.

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на 5 этаже и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В 11.03 огнеборцы ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров.

В настоящее время устанавливается причина возгорания. Возможно, к пожару привело неосторожное обращение с огнем или неосторожность при курении.