В Камских Полянах появится комплекс по хранению и переработке овощей и ягод

К концу 2021 года в пгт Камские Поляны Нижнекамского района РТ планируется запустить комплекс по хранению и переработке овощей и ягод. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по развитию и поддержке бизнеса в Нижнекамске.

Для реализации проекта исполком Камских Полян предоставил в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, площадью более 28 тыс. квадратных метров.

«В первый год после запуска объем производства (переработки) запланирован в размере 32,9 тонны овощей и 6,2 тонны ягод с минимальным ежегодным приростом 10% произведенной продукции», — уточнил источник.

Будет создано 13 постоянных рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 66 млн рублей.

«Получены два гранта Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ: на сумму 38,9 млн рублей и на сумму 27 млн рублей», — рассказали в Центре по развитию и поддержке бизнеса в Нижнекамске.

В будущем при развитии производства планируется увеличить количество рабочих мест до 25.