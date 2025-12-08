В Камских Полянах после масштабной реконструкции откроется спортшкола №5

Презентация: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Камских Полянах после масштабной реконструкции откроется Спортивная школа №5, которая станет важнейшим шагом в повышении доступности спорта для жителей района. Открытие планируется в четвертом квартале 2025 года, сообщила на деловом понедельнике начальник Управления физической культуры и спорта Нижнекамского района Марина Иванова.

Школа предоставит современную многофункциональную базу для занятий физической культурой и спортом как для местных жителей, так и для спортсменов из других регионов.

На данный момент в школе проходят учебно-тренировочные занятия по пяти видам спорта: бокс, дзюдо, тхэквандо, баскетбол и вольная борьба. Всего в спортивной школе занимаются 488 детей.

Инфраструктура объекта рассчитана на разные категории населения. Жители Камских Полян смогут посещать тренажерный зал, фитнес-тренировки, занятия по боксу и баскетболу, а также использовать зал для волейбола, предоставляемый университету третьего возраста.

Для спортсменов, приезжающих на соревнования или сборы, в школе созданы условия размещения на 60–70 койко-мест.

«Это открывает принципиально новый уровень доступности качественных спортивных услуг в районе и способствует привлечению высококвалифицированных тренеров из других регионов страны», – отметила докладчица.