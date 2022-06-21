В Камских Полянах открыли памятную стелу ветеранам Великой Отечественной войны

В поселке Камские Поляны Нижнекамского района Татарстана состоялось открытие памятной стелы ветеранам Великой Отечественной войны. Здесь захоронено 76 участников войны, приехавших в поселок после окончания войны. Данные 64 человек подтверждены. Об этом сообщается в Telegram-канале Нижнекамского района РТ.

Идейным вдохновителем реализации проекта выступил Совет ветеранов моногорода. Объемную работу по сбору фактов об участниках Великой Отечественной и ветеранах благодаря в том числе сохраненным наградным материалам проводили активисты при содействии военкомата, образовательных учреждений, родственников ветеранов.

При поддержке администрации индивидуальные предприниматели поселка закупили материалы и изготовили металлические конструкции. На стеле высечены имена земляков и надпись «Помните нас, земляки! Здесь похоронены участники Великой Отечественной войны».

В пресс-службе района напомнили, что двумя годами ранее на старом закрытом сельском кладбище поселка была также установлена мемориальная стела. На деревенском кладбище похоронено около ста участников Великой Отечественной войны.