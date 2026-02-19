В Камских Полянах открыли обновленную спортшколу №5

Фото: t.me/radmirbelyaev

В Камских Полянах после масштабной реконструкции официально открыли спортивную школу №5. В церемонии открытия приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов и глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев.

«Не каждый город-миллионник может похвастаться таким объектом. Ремонт получился очень достойным, можно рассмотреть здесь открытие отделений по другим видам спорта, проведение соревнований различного уровня. Ребята, обращаюсь к вам: дерзайте! Именно в таких небольших городах рождаются звезды, на которых смотрит весь мир», – заявил Владимир Леонов, слова которого приводит возглавляемое им ведомство.

В образовательном учреждении на данный момент занимаются около 500 человек по пяти видам спорта. После ремонта воспитанникам стали доступны обновленные залы и новое современное оборудование.

«Мы все помним, в каком состоянии находилась спортшкола. Беспрецедентные средства на ее реконструкцию – это большая поддержка Раиса республики [Рустама Минниханова] и наша общая победа. Я убежден, что количество занимающихся здесь должно вырасти до 1000 человек. Для этого здесь созданы все условия», – заметил в свою очередь Радмир Беляев.

По словам главы района, в здании заменили инженерные сети и провели отделочные работы, включая обновление залов, санузлов, душевых и раздевалок. Площадь школы увеличилась почти вдвое – теперь она лишь немного меньше 5 тыс. кв. метров.

«Хочу отдельно отметить, что объект предназначен для всего населения Камских Полян. Здесь активно занимаются студенты Университета третьего возраста», – добавил позднее Беляев в своем Телеграм-канале и вновь поблагодарил за «грандиозное обновление» руководство Татарстана.

Из республиканского бюджета на модернизацию спортивной школы №5 выделили 523 млн рублей. Реконструкция здания позволит привлечь к занятиям физической культурой семьи с детьми. Это соответствует целям национального проекта «Семья».