В Каме в Татарстане спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего на рыбалке

Сегодня в Алексеевском районе РТ спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего во время рыбалки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники ведомства извлекли тело 29-летнего мужчины на реке Кама вблизи села Лебяжье в Алексеевском районе РТ и передали полицейским. Как оказалось, в последний раз мужчину видели на лодке в этом же районе днём 3 июня.

По предварительной информации, погибший выпал из лодки и утонул. Стоит отметить, что спасательного жилета на мужчине не было.