В Каме в РТ на третьи сутки поисков нашли тело 16-летнего подростка

Тело утонувшего в Каме 16-летнего подростка нашли сегодня в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Поисковые работы велись с 28 июля в окрестностях села Смыловка. Очевидцы происшествия сообщили по телефону 112, что молодой человек не смог выплыть обратно к берегу и скрылся под водой.



Прибывшие на место спасатели обследовали 4 тыс. квадратных метров дна реки. На следующий день они продолжили искать утонувшего в протоке Смыловская Воложка, обследовав участок размером 100 × 100 метров и проведя осмотр береговой линии протяженностью 4 км.

Сегодня, 30 июля, тело погибшего юноши нашли и извлекли из реки водолазы.