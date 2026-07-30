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Происшествия 30 июля 2026 17:43

В Каме в РТ на третьи сутки поисков нашли тело 16-летнего подростка

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Тело утонувшего в Каме 16-летнего подростка нашли сегодня в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Поисковые работы велись с 28 июля в окрестностях села Смыловка. Очевидцы происшествия сообщили по телефону 112, что молодой человек не смог выплыть обратно к берегу и скрылся под водой.

Прибывшие на место спасатели обследовали 4 тыс. квадратных метров дна реки. На следующий день они продолжили искать утонувшего в протоке Смыловская Воложка, обследовав участок размером 100 × 100 метров и проведя осмотр береговой линии протяженностью 4 км.

Сегодня, 30 июля, тело погибшего юноши нашли и извлекли из реки водолазы.

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