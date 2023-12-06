В Каме в Чистопольском районе нашли тело рыбака, провалившегося под лед

Сообщение о том, что у реки Кама кто-то провалился под лед, поступило сегодня в семь утра. Заявитель сообщил, что услышал мужской голос, зовущий о помощи вблизи села Галактионово. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место выехала дежурная смена спасательного поста на воздушной подушке. Позднее водолазы извлекли тело неизвестного мужчины с 12-метровой глубины. В настоящее время его личность устанавливается. По предварительной информации, мужчина провалился под лед во время рыбалки.

В ведомстве отметили, что лед в этом месте еще не сформирован, есть многочисленные трещины и полыньи. А толщина льда на месте провала составляла всего 5 сантиметров и просто не выдержала веса человека.