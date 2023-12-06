Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Каме в Чистопольском районе нашли тело рыбака, провалившегося под лед
Сообщение о том, что у реки Кама кто-то провалился под лед, поступило сегодня в семь утра. Заявитель сообщил, что услышал мужской голос, зовущий о помощи вблизи села Галактионово. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место выехала дежурная смена спасательного поста на воздушной подушке. Позднее водолазы извлекли тело неизвестного мужчины с 12-метровой глубины. В настоящее время его личность устанавливается. По предварительной информации, мужчина провалился под лед во время рыбалки.
В ведомстве отметили, что лед в этом месте еще не сформирован, есть многочисленные трещины и полыньи. А толщина льда на месте провала составляла всего 5 сантиметров и просто не выдержала веса человека.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников