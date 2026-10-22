В Каме нашли тело второго пропавшего на рыбалке с товарищем две недели назад

Тело второго, пропавшего на Каме 52-летнего мужчины, нашли сегодня днем спасатели ЗПСО №5. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Агентство сообщало, что 9 октября двое мужчин пропали в районе Гагаринского стана. Их частично затопленную лодку с мотором обнаружили в тот же день. Тело первого утонувшего рыбака обнаружили накануне на глубине двух метров.

Его товарища нашли сегодня неподалеку от Красного Яра в Рыбно-Слободском районе. Тело лежало на глубине метра в десяти метрах от берега в зарослях камышей. Спасательного жилета на погибшем не было.

Тело подняли из воды и передали полицейским.

Инспекторы ГИМС предупреждают – даже небольшая глубина не гарантирует безопасности. В камышах легко запутаться, а течение может быть коварным. В таких условиях спасательный жилет дает шанс продержаться на воде до прихода помощи.