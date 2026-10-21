В Каме нашли тело одного из двоих татарстанцев, пропавших почти две недели назад

Тело мужчины нашли в Каме в Рыбнослободском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

9 октября двое мужчин пропали в районе Гагаринского стана. В тот день была обнаружена частично затопленная лодка с мотором. Одного из пропавших удалось найти лишь сегодня во второй половине дня. Спасатели обнаружили его тело на глубине 2 метров, на расстоянии 100 метров от берега. Поиски второго мужчины продолжаются.