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Происшествия 21 октября 2026 16:19

В Каме нашли тело одного из двоих татарстанцев, пропавших почти две недели назад

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В Каме нашли тело одного из двоих татарстанцев, пропавших почти две недели назад

Тело мужчины нашли в Каме в Рыбнослободском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

9 октября двое мужчин пропали в районе Гагаринского стана. В тот день была обнаружена частично затопленная лодка с мотором. Одного из пропавших удалось найти лишь сегодня во второй половине дня. Спасатели обнаружили его тело на глубине 2 метров, на расстоянии 100 метров от берега. Поиски второго мужчины продолжаются.

#утонул мужчина в татарстане #поиски мужчины #рыбно-слободский район рт #гу мчс рф по рт
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