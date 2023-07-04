В Камчатском крае истребитель МиГ-31 потерпел крушение

Во время планового полета истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение над Авачинским заливом в Камчатском крае, сообщает РИА Новости.

К месту аварии направлены поисково-спасательные силы, спасатели заняты поиском экипажа воздушного судна.

Подробности уточняются.