news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Камчатском крае истребитель МиГ-31 потерпел крушение
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Во время планового полета истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение над Авачинским заливом в Камчатском крае, сообщает РИА Новости.
К месту аварии направлены поисково-спасательные силы, спасатели заняты поиском экипажа воздушного судна.
Подробности уточняются.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2