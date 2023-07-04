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Происшествия 4 июля 2023 17:34

В Камчатском крае истребитель МиГ-31 потерпел крушение

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Во время планового полета истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение над Авачинским заливом в Камчатском крае, сообщает РИА Новости.

К месту аварии направлены поисково-спасательные силы, спасатели заняты поиском экипажа воздушного судна.

Подробности уточняются.

#упал самолет
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