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Общество 23 июля 2026 09:45

На КАМАЗе назвали условие запуска беспилотных грузовиков в СНГ

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Запуск международных перевозок беспилотными грузовиками КАМАЗа в странах СНГ потребует подготовки дорожной и телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко.

«Расширение географии перевозок в рамках СНГ технически возможно при наличии спроса со стороны перевозчиков, однако сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры», – сказал он.

В частности, для движения автономных грузовиков необходимо обеспечить стабильный навигационный сигнал и покрытие сети 4G на всем протяжении маршрута. Назаренко добавил , что масштабирование таких перевозок станет возможным после комплексной подготовки дорожной инфраструктуры.

#беспилотник камаз #камаз #страны СНГ
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