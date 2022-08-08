В Камаловском театре возобновили работу над романом-дилогией Махмута Галяу

Труппа Камаловского театра вышла из отпуска и продолжила репетиционную работу над спектаклем «Муть. Мухаджиры» по роману-дилогии Махмута Галяу. Планируется, что дилогия, сценическая версия первой части которой была представлена в прошлом сезоне, дополнится третьим актом. В нем будет рассказана сюжетная линия второй части произведения.

«Полную версию спектакля хотим показать в ноябре этого года. Надеемся успеть ко дню рождения Марселя Салимжанова», – поделился планами худрук и главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

В третьем акте история главных героев продолжится во время проведения первой переписи населения Российской империи 1897 года. Тогда татары целыми деревнями переселялись в Османскую империю. Одной из причин эмиграции была в том числе жесткая политика императора Александра III по отношению к мусульманам Поволжья и Урала. Власти империи активно поддерживали усилия православных миссионеров по обращению татар в христианство. Такого же курса первоначально придерживался император Николай II.

Что касается уже поставленных актов спектакля, Бикчантаев признался «Татар-информу», что за лето история была переосмыслена. «Изменения коснутся сюжетной линии – придется что-то сократить, чем-то пожертвовать. Иначе спектакль слишком затянется», – отметил он.

Ранее Бикчантаев отмечал, что полная версия спектакля «Муть. Мухаджиры» будет длится около четырех часов.