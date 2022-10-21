В Камаловском театре представят премьеру по пьесе японского автора

В Малом зале Камаловского театра состоится премьера спектакля «Пепел» по пьесе «Академия смеха» японского автора Коки Митани. Режиссером и сценографом выступит Айдар Заббаров.

По его словам, постановка — рефлексия на тему цензуры XX века.

«Поделюсь с вами интересным фактом: антиутопия „Исчезновение через 200 лет“ Гаяза Исхаки, написанная им в начале XX века, до наших дней дошла не полностью. Благодаря цензуре было утеряно две трети романа. И таких примеров очень много. Эта та тема, которая сегодня меня трогает. И мне хотелось поработать над ней», — признался режиссер.

В спектакле всего два героя: один — протагонист, заложник, второй — антагонист, властелин ситуации. Первый — творит, второй — оценивает. На протяжении действия между ними происходит драматический конфликт, противостояние, которому не суждено решиться.

Показы спектакля «Пепел» состоятся 22 и 23 октября.