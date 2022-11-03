В Камаловском театре представят главную премьеру сезона

В театре Камала состоится долгожданная премьера спектакля в двух актах «Муть. Мухаджиры» по одноименной дилогии выдающегося татарского писателя Махмуда Галяу. Постановка станет не только главным событием сезона, но и одним из значимых проектов режиссера Фарида Бикчантаева. Эту постановку худрук и главный режиссер театра задумывал еще 20 лет назад.

«С этими романами в свое время меня познакомил Марсель Салимжанов. Как ни странно, эта дилогия, как и его автор Махмуд Галяу, мало кому известны сегодня. Я прочел ее 20 лет назад и уже тогда понял, что хочу видеть ее героев на сцене. Считаю эту дилогию одним из самых выдающихся произведений в татарской литературе. Помимо исторического контекста, в ней скрыто много загадок. И несмотря на свою историчность, она коррелируются с событиями сегодняшнего дня, что делают ее современной», – рассказал Бикчантаев.

Напомним, что 21 мая, в день рождения Фарида Бикчантаева, состоялся генеральный прогон первой части спектакля. В ней была рассказана жизнь татарской деревни конца XIX века. Сюжет построен на основе событий, происходивших в 1877 году. Тогда голод охватил все Поволжье.

Во втором акте главные герои переживут первую перепись населения Российской империи 1897 года. Тогда целыми деревнями люди эмигрировали в поисках лучшей для себя доли.

Премьерные показы спектакля состоятся 4, 5 и 6 ноября.