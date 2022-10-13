В Камаловском театре на три дня откроется Национальная театральная школа

По инициативе Александринского театра на три дня в Камаловском театре расположится образовательная резиденция Всероссийского просветительского проекта «Национальная театральная школа». С 14 по 16 октября 50 специалистов в области культуры со всей республики пройдут образовательный интенсив.

«Мы всегда и часто обращаемся к творческим направлениям, которые сегодня живут в театрах. Мы часто задумываемся о режиссерах, актерах, говорим о проблемах национальной драматургии, но забываем, что всё это должно сопровождаться механизмами менеджмента. Должны быть люди, которые могут отвечать за эти процессы», — объяснил значимость проекта директор Национального драматического театра России (Александринского театра), лидер проекта «Национальная театральная школа» Сергей Емельянов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Их наставниками на эти дни станут ведущие эксперты страны в области менеджмента и продюсирования театральных проектов из Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств.

«Сейчас Россия действительно испытывает дефицит кадров, которые могли бы отвечать за менеджмент в области культуры. И не случайно именно РГИСИ предлагает своих специалистов в качестве наставников, ведь мы первыми в стране открыли кафедру театрального менеджмента — в 60-х годах прошлого века», — заметила ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Проект призван поднять уровень компетенций в области менеджмента в современном национальном театре. Участники, успешно прошедшие аттестацию, получат соответствующее свидетельство о повышении квалификации государственного образца от Санкт-Петербургского государственного университета.

Особую значимость реализуемого проекта отметила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова: «Сейчас формируется новая плеяда кадров, которые не только участвуют в театральных процессах, играют на сцене или обеспечивает её, но и понимают истоки театральной культуры, заложенные в нее смыслы».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В дальнейшем эти кадры сосредоточатся на новых театральных инициативах, фестивалях, продолжат традиции национального театра в России не только в стенах театров, но и в созданных ими самими творческих пространствах.

В рамках деловой программы 15 и 16 октября пройдут открытые диалоги с директором Национального драматического театра России Сергеем Емельяновым и российским режиссером, театральным педагогом, профессором школы-студии МХАТ Виктором Рыжаковым.

Казань стала вторым местом, где организуют новое движение. Запуск проекта состоялся в Дагестане 5 октября. До конца сезона Национальная театральная школа пройдет в республиках Бурятия, Башкортостан, Марий Эл и Коми, Сахалинской области и Камчатском крае.

«На первом этапе будет 100, затем 300, потом 600 обучающихся в рамках проекта „Национальная театральная школа”. На выходе получаются конкретные театральные проекты. Но что еще важнее — будет происходить усиление коллаборации», — подчеркнула заместитель директора по продвижению Национального драматического театра России (Александринского театра) Алиса Науменко.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Татарстан.