В Калужской области упали два беспилотника

В Калужской области минувшей ночью упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, первый беспилотник упал в Жуковском районе около деревни Стрелковка. В результате пострадавших нет, незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла.

Второй беспилотник обнаружили в лесном массиве Медынского района.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы», — указано в сообщении.