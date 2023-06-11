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В Калужской области упали два беспилотника
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В Калужской области минувшей ночью упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его словам, первый беспилотник упал в Жуковском районе около деревни Стрелковка. В результате пострадавших нет, незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла.
Второй беспилотник обнаружили в лесном массиве Медынского района.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы», — указано в сообщении.
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