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Руc Тат
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Происшествия 11 июня 2023 10:26

В Калужской области упали два беспилотника

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В Калужской области минувшей ночью упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, первый беспилотник упал в Жуковском районе около деревни Стрелковка. В результате пострадавших нет, незначительно повреждены два садовых домика у них выбиты стекла.

Второй беспилотник обнаружили в лесном массиве Медынского района.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы», указано в сообщении.

#беспилотники
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