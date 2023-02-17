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В Калужской области сторонники ИГИЛ* планировали теракт на химпредприятии
В Калужской области были ликвидированы двое сторонников ИГИЛ*, которые собирались провести теракт на химическом предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей», — значится в релизе от ЦОС ФСБ РФ.
Известно, что они планировали взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
По данным агентства, после совершения теракта они собирались уехать в Сирию.
В жилище террористов прошли обыски. Оперативники обнаружили там лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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