В Калужской области сторонники ИГИЛ* планировали теракт на химпредприятии

В Калужской области были ликвидированы двое сторонников ИГИЛ*, которые собирались провести теракт на химическом предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей», — значится в релизе от ЦОС ФСБ РФ.

Известно, что они планировали взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

По данным агентства, после совершения теракта они собирались уехать в Сирию.

В жилище террористов прошли обыски. Оперативники обнаружили там лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ