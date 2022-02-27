В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили нападение террориста ИГИЛ*

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калужской области, который планировался сторонником ИГИЛ*, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Сообщается, что террористический акт готовился гражданином одной из среднеазиатских стран. Указания ему давались от боевиков ИГИЛ*.

Под удар должны были попасть один из объектов, а также сотрудники правоохранительных органов.

В тайнике возле съёмного жилища задержанного были найдены компоненты для самодельного взрывного устройства, а также поражающие элементы и взрывчатые вещества. В мобильнике злоумышленника обнаружена переписка с террористами.

*Запрещенная в России террористическая организация.