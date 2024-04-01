В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге

В Калужской области сотрудникам ФСБ удалось предотвратить диверсию на железной дороге, сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что оперативниками была пресечена попытка поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. Задержан житель региона. Сейчас он находится под стражей.