Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге
В Калужской области сотрудникам ФСБ удалось предотвратить диверсию на железной дороге, сообщает ТАСС.
По данным агентства, подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что оперативниками была пресечена попытка поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. Задержан житель региона. Сейчас он находится под стражей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников