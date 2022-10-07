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Ру Тат
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Происшествия
7 октября 2022  14:38

В Калужской области произошел взрыв при падении беспилотника

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В Калужской области упал беспилотник, прилетевший, по предварительным данным, со стороны государственной границы. При падении БПЛА произошел взрыв, однако повреждений и пострадавших нет, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня на военном аэродроме „Шайковка“ на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Он отметил, что взрыв не помешал работе аэропорта. На месте работает следственно-оперативная группа, которая изучит обстоятельства ЧП.

#взрыв #беспилотник
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