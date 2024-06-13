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В Калужской области полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле монастыря
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на дороге вблизи монастыря Оптина пустынь, в результате которой получила ранение женщина. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
«В настоящее время мужчина - 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», – говорится в сообщении.
Накануне на автодороге Козельск - Оптина мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина.
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