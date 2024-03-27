В Калуге вынесли приговор педофилу-дальнобойщику из Татарстана

В Калуге вынесли приговор 56-летнему жителю Татарстана за посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

Выяснилось, что летом 2022 года, находясь в селе Ворсино Боровского района Калужской области, мужчина совершил развратные действия в отношении четырех девочек. Найти и задержать подозреваемого помогли сами дети.

Суд назначил татарстанцу наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано в счет компенсации морального вреда в пользу каждой из потерпевших по 150 тыс. рублей.