Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Калуге вынесли приговор педофилу-дальнобойщику из Татарстана
В Калуге вынесли приговор 56-летнему жителю Татарстана за посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.
Выяснилось, что летом 2022 года, находясь в селе Ворсино Боровского района Калужской области, мужчина совершил развратные действия в отношении четырех девочек. Найти и задержать подозреваемого помогли сами дети.
Суд назначил татарстанцу наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано в счет компенсации морального вреда в пользу каждой из потерпевших по 150 тыс. рублей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников