В Калуге стартовало серийное производство Citroen C5 Aircross

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге запущено серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что продажи новых авто начнутся в середине мая.

В издании отметили, что производство осуществляется при поддержке восточного партнера. Объем инвестиций, потребовавшихся для модернизации производственных линий, составил несколько сотен миллионов рублей. Мощность предприятия составит 108 тысяч автомобилей в год.

Напомним, что производство автомобилей на этом заводе было заморожено в 2022 году из-за нехватки комплектующих и прерванных цепочек поставок. Тогда же большая часть европейских производителей приостановила свою работу в России.