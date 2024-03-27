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В Калуге стартовало серийное производство Citroen C5 Aircross
На заводе «ПСМА Рус» в Калуге запущено серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. Об этом сообщает РИА Новости.
Ожидается, что продажи новых авто начнутся в середине мая.
В издании отметили, что производство осуществляется при поддержке восточного партнера. Объем инвестиций, потребовавшихся для модернизации производственных линий, составил несколько сотен миллионов рублей. Мощность предприятия составит 108 тысяч автомобилей в год.
Напомним, что производство автомобилей на этом заводе было заморожено в 2022 году из-за нехватки комплектующих и прерванных цепочек поставок. Тогда же большая часть европейских производителей приостановила свою работу в России.
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