В Калуге автозавод Tenet приостановил работу после атаки беспилотников

Расположенный в Калуге автозавод бренда Tenet приостановил производство для обеспечения безопасности на время устранения последствий атаки украинских БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе контролирующего предприятие российского холдинга АГР, сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства заявил, что «в результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА». По его словам, возникшее возгорание ликвидировано, пострадавшим из числа сотрудников оказана необходимая медицинская помощь.

«В целях безопасности работа предприятия приостановлена, сотрудники эвакуированы. Ведутся оперативные работы», – добавил представитель компании.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что ночью над регионом ПВО были сбиты 26 беспилотников. В самом областном центре оказалась повреждена инфраструктура, пострадали девять человек.

Недавно глава области отчитался об уничтожении еще 18 дронов, в том числе и над окраиной Калуги. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – добавил он.

Повреждения получил и дата-центр «Яндекса», находящийся в Калуге. Днем ранее был поражен еще один принадлежащий компании центр обработки данных, расположенный в Сасове Рязанской области.

«Яндекс» признал серьезные повреждения своих ЦОДов. «Команды <...> ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая», – констатировали в компании.

При этом в «Яндексе» уточнили, что еще продолжают оценивать состояние пострадавшей инфраструктуры. По оценке специалистов, «пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно».

Позднее команда «Алисы» предупредила о сбоях в работе голосового помощника и связанных с ней нейросетевых моделей. Проблемы могут возникать не только в чате с нейросетью и при работе станций, часть устройств на платформе «умного дома» также может работать нестабильно.

Вечером в Казани произошел масштабный сбой в работе сервисов заказа такси. Проблемы с приложением «Яндекс Go» после 18.15 по Москве начали фиксироваться в разных регионах.

ООО «АГР» (AGR Automotive Group, бывший актив Volkswagen, Калуга) в партнерстве с китайской компанией Defetoo выпускает в Калуге автомобили бренда Tenet по полному циклу. Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке «Грабцево», способен выпускать 225 тыс. машин в год. В том же индустриальном парке находится пострадавший сегодня дата-центр «Яндекса».