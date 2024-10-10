В Калмыкии во время тренировочного полета разбился самолет Як-130

Самолет Як-130, выполнявший тренировочный полет, разбился в Волгоградской области.



Как сообщает ТАСС, военная прокуратура Южного округа проводит проверка по факту произошедшего.



В ведомстве отметили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.