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Происшествия 10 октября 2024 12:54

В Калмыкии во время тренировочного полета разбился самолет Як-130

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Самолет Як-130, выполнявший тренировочный полет, разбился в Волгоградской области.

Как сообщает ТАСС, военная прокуратура Южного округа проводит проверка по факту произошедшего.

В ведомстве отметили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.

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