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В Калмыкии во время тренировочного полета разбился самолет Як-130
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Самолет Як-130, выполнявший тренировочный полет, разбился в Волгоградской области.
Как сообщает ТАСС, военная прокуратура Южного округа проводит проверка по факту произошедшего.
В ведомстве отметили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.
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