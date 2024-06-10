В Калмыкии упал легкомоторный самолет, проводится проверка

Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Республики Калмыкия, проводится проверка. Об этом сообщили в Западном МСУТ СКР.

«Утром 10.06.2024 поступило сообщение о том, что во время выполнения пилотом сверхлегкого воздушного судна СП-30 авиационно-химических работ на участке сельского хозяйства, расположенного в 10 км южнее поселка Хар-Толга Яшкульского района Республики Калмыкии, произошло столкновение крыла воздушного судна с электрическим столбом. В результате этого самолет потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу», – говорится в телеграм-канале ведомства.



Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.