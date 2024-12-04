В Калмыкии планируют запустить рейс Элиста — Казань

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Власти Калмыкии собираются в будущем, 2025 году запустить новые авиарейсы из Элисты в Казань и ряд других городов с помощью программы субсидирования региональных перевозок. Об этом рассказали в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии, передает ТАСС.

Помимо столицы Татарстана, рейсы будут осуществляться в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Улан-Удэ. «Доля софинансирования Правительства республики по каждому из направлений составит 49,5%», — уточнили в министерстве.

Кроме того, власти региона собираются субсидировать на условиях софинансирования авиарейсы по направлению Элиста — Сочи.

Рейсы по направлению Элиста — Казань планируется выполнять дважды неделю в период с 1 мая по 30 сентября. Именно в это время Калмыкию посещает большинство туристов.

Из российских аэропортов, закрытых после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года, воздушная гавань Элисты первой возобновила работу, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Ограничения на функционирование аэропорта сняты с 3 мая текущего года.