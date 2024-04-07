В Калининградской области появится нацпарк для охраны уникального природного комплекса

В Калининградской области появится новый национальный парк «Виштынецкий». Постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Особо охраняемая природная территория федерального значения площадью более 27,6 тыс. гектаров будет располагаться на территориях Нестеровского и Озерского муниципальных округов.

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Благодаря его созданию получится сохранить уникальный природный комплекс с лесными ландшафтами и водными объектами. В частности это озеро Виштынецкое и несколько крупных рек, которые относятся к бассейну Балтийского моря.

Работа ведется по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.