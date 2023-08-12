В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30

В безлюдной местности во время учебного полета в Калининградской области разбился самолет Су-30, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, тренировочный полет выполнялся без боекомплекта на борту. В результате крушения экипаж самолета погиб.

По предварительной версии, причиной падения Су-30 стала техническая неисправность.