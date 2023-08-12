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Происшествия 12 августа 2023 14:46

В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30

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В безлюдной местности во время учебного полета в Калининградской области разбился самолет Су-30, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, тренировочный полет выполнялся без боекомплекта на борту. В результате крушения экипаж самолета погиб.

По предварительной версии, причиной падения Су-30 стала техническая неисправность.

#разбился самолет #Калининградская область
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