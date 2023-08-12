news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В безлюдной местности во время учебного полета в Калининградской области разбился самолет Су-30, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, тренировочный полет выполнялся без боекомплекта на борту. В результате крушения экипаж самолета погиб.
По предварительной версии, причиной падения Су-30 стала техническая неисправность.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2