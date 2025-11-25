В Калининградской области подростка задержали за подготовку теракта в храме

В Калининградской области задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта. По версии следствия, молодой человек действовал по указаниям украинских кураторов.

Как сообщает РИА Новости, подросток через мессенджер связался с вербовщиком запрещенной в России террористической организации, координируемой спецслужбами Украины. Он выразил готовность совершить взрыв в одном из православных храмов региона.

Под руководством куратора юноша провел разведку на месте, приобрел компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Его задержали у храма в момент попытки реализации преступного замысла.

Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Подросток арестован, при нем был изъят телефон с доказательствами связи с украинским куратором.