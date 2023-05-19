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Происшествия 19 мая 2023 16:48

В Калининграде загорелся четырехзвездочный отель Marton Palace

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В центре Калининграда горит отель Marton Palace, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Площадь возгорания в отеле Marton Palace в Калининграде выросла до 300 квадратных метров», – указано в сообщении.

Как рассказали РИА в пресс-службе УМВД по региону, в настоящее время территория гостиницы оцеплена. Из отеля эвакуированы 80 человек.

В тушении огня задействованы более 20 единиц техники.

Устанавливаются причины возгорания.

#калининград #пожар
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