В Калининграде задержан ректор университета имени Канта Александр Федоров

В Калининграде ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александр Федоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сумма незаконного вознаграждения составила около 700 тысяч рублей.

Задержание Федорова произошло непосредственно на его рабочем месте в университете. В ходе проведенных обысков правоохранительные органы обнаружили значительное количество купюр номиналом пять тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят оперативно-следственные мероприятия в здании БФУ имени Канта.