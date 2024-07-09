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В Калининграде задержан ректор университета имени Канта Александр Федоров
В Калининграде ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александр Федоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, сумма незаконного вознаграждения составила около 700 тысяч рублей.
Задержание Федорова произошло непосредственно на его рабочем месте в университете. В ходе проведенных обысков правоохранительные органы обнаружили значительное количество купюр номиналом пять тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят оперативно-следственные мероприятия в здании БФУ имени Канта.
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