В Калининграде прошла первая репетиция парада ко Дню Победы

Первая репетиция парада ко дню Великой Победы прошла на калининградском аэродроме Храброво, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту.

Во время тренировки отрабатывалась синхронность действий механиков-водителей, для которой им необходимо поддерживать определенную скорость движения и выполнять различные маневры, не нарушая единого строя.

Отмечается, что 9 мая по центральной площади Калининграда пройдет 77 единиц военной техники: танки, артиллерийские установки, зенитно-ракетными комплексы, бронированные разведывательно-дозорные машины, ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другая военная техника.

Также зрителям покажут дистанционно управляемый, роботизированный комплекс «Платформа — М», бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр-М» и легендарный танк Т-34.