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Происшествия 17 ноября 2023 18:37

В Калининграде автомобиль влетел в остановку, погиб ребенок

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В Калининграде автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

По данным УМВД по Калининградской области, в результате аварии погибла 7-летняя девочка. Ещё три взрослых человека получили различные травмы.

Личность водителя установили. По предварительной информации, автовладельцу могло стать плохо во время движения, из-за чего он утратил контроль над машиной и совершил ДТП.

На месте работают спецслужбы.

#калининград #смертельное дтп
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