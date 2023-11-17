В Калининграде автомобиль влетел в остановку, погиб ребенок

В Калининграде автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

По данным УМВД по Калининградской области, в результате аварии погибла 7-летняя девочка. Ещё три взрослых человека получили различные травмы.

Личность водителя установили. По предварительной информации, автовладельцу могло стать плохо во время движения, из-за чего он утратил контроль над машиной и совершил ДТП.

На месте работают спецслужбы.