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В Калининграде автомобиль влетел в остановку, погиб ребенок
В Калининграде автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, сообщает РИА Новости.
По данным УМВД по Калининградской области, в результате аварии погибла 7-летняя девочка. Ещё три взрослых человека получили различные травмы.
Личность водителя установили. По предварительной информации, автовладельцу могло стать плохо во время движения, из-за чего он утратил контроль над машиной и совершил ДТП.
На месте работают спецслужбы.
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