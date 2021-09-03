В Калифорнии ракета взорвалась через несколько минут после запуска

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через 2,5 минуты после старта во время испытаний в Калифорнии, сообщает РИА Новости.

Запуск прошел на базе ВВС Ванденберг 2 сентября в 18:59 (3 сентября в 05:59 по московскому времени).

Это было первое испытание для ракеты Alpha, предназначенной для растущего рынка небольших спутников.

«Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», — написала компания в своем Twitter.

В Firefly Aerospace заявили, что подробности происшествия будут раскрыты позже.