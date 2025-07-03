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Общество 3 июля 2025 08:00

В каких странах можно расплачиваться картой «Мир»

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В каких странах можно расплачиваться картой «Мир»
Фото: © «Татар-информ»

В летний период многие россияне планируют отправиться на отдых на заграничные курорты. Но из-за санкций не во всех государствах можно расплачиваться картами «Мир». В каких странах российские туристы могут ими воспользоваться, и какие существуют ограничения – в материале «Татар-информа».

В Абхазии и Белоруссии картами «Мир» можно пользоваться без каких-либо ограничений. Поэтому желающим посетить эти республики можно без каких-либо опасений брать с собой российские карточки.

В Азербайджане и Казахстане можно снять наличку в местных отделениях российских банков, но расплатится ими не получится, а вот в Армении можно это сделать, но только в тех магазинах или ресторанах, где есть терминалы данных банков.

В Венесуэле картой «Мир» вы сможете расплатиться исключительно в курортной зоне, а снять наличные получится в терминалах Banco de Venezuela.

Во Вьетнаме, Лаосе и Мьянме российской карточкой можно оплачивать только в отдельных заведениях. А на Кубе такая опция доступна для большинства туристических и торговых центров. Также на острове вы сможете снять наличку практически в любом банкомате.

В Таджикистане оплатить покупки картой «Мир» не получится, в стране можно ли снять деньги в банке Dushanbe City.

На территории Южной Осетии оплата российской карточкой осуществляется в любом магазине или ресторане, но вот наличные получится снять лишь в терминалах Нацбанка.

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