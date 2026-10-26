В каких случаях за прогул могут уволить с работы

Российское законодательство предусматривает возможность расторжения трудового договора даже при первом случае прогула. Согласно подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, такое отсутствие на работе относится к грубым нарушениям трудовой дисциплины и может стать основанием для увольнения по решению работодателя. Об этом рассказала Ольга Лутовинова, возглавляющая группу трудовых отношений и кадровых систем Level Group.

Эксперт уточнила, что прогулом признаётся отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительной причины более четырёх часов подряд либо на протяжении всей рабочей смены. При этом отдельные эпизоды отсутствия не суммируются.

«Таким образом, два отдельных периода отсутствия по два часа, например опоздание утром и ранний уход вечером, хоть и являются нарушением со стороны работника, но не складываются в прогул», — сказала Лутовинова в беседе с RT.

По словам Лутовиновой, поскольку увольнение является наиболее строгой мерой дисциплинарного взыскания, работодатель обязан соблюдать установленную процедуру, предусмотренную статьями 192 и 193 ТК РФ.

В частности, необходимо документально подтвердить отсутствие сотрудника, собрать соответствующие доказательства и затребовать у него письменное объяснение. Работнику также следует предоставить предусмотренное законом время для подготовки ответа.