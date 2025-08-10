В каких случаях татарстанцы могут вызвать врача на дом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При ухудшении состояния здоровья татарстанцы нередко вызывают врача на дом. При каких симптомах делать это желательно и необходимо – в материале «Татар-информа».

При каких симптомах следует вызывать врача

- температура тела поднимается до 38 градусов и выше;

- повышенное артериальное давление приводит к ухудшению самочувствия;

- наблюдается интенсивная боль в спине или нижних конечностях;

- сильное головокружение, наличие тошноты и рвоты, а также повторяющийся жидкий стул;

- выявление признаков респираторной инфекции.

Обязательно необходимо вызвать врача при подозрении на коронавирус в следующих случаях:

- пациенту 65 лет и более;

- наличие хронических заболеваний (сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, хронические заболевания почек, дыхательной системы или онкология);

- выявлен контакт с людьми с подтверждённым COVID-19;

- человек недавно приехал из региона или поселения с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией;

Обязательно сообщите врачу обо всех вышеперечисленных фактах во время вызова.