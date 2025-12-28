В каких случаях пенсионеры могут получать пособие по безработице в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работающий пенсионер, как и любой наёмный сотрудник, может потерять работу — это может произойти из-за увольнения или других причин. Имеют ли пенсионеры право получать выплаты по безработице в подобных ситуациях – в материале «Татар-информа».

Жители Татарстана, которые получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, в соответствии с действующими нормами не могут быть признаны безработными. Они вправе обратиться в центр занятости населения для содействия в поиске работы, но рассчитывать на пособие по безработице не могут.

При этом предусмотрено исключение. Если пенсионер был уволен в связи с ликвидацией организации или сокращением численности сотрудников и в течение 14 дней после увольнения подал заявление в службу занятости, ему положены компенсационные выплаты. В течение трех месяцев он будет получать сумму, равную среднему доходу на прежнем месте работы.