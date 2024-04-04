В Каире представят арабский перевод книги «Тайны прошлого настоящее»

В Каире на площадке Русского дома подписали соглашение о сотрудничестве с известным издательским домом в Арабской Республики Египет «Дар уль-Хиляль». Об этом сообщает пресс-служба Совета муфтиев России.

Документ с благословления Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина был подписан руководителем международного департамента ДУМ РФ Ильдаром Галеевым и замдиректора издательского дома доктором Ахмедом Махмудом.

В рамках данного соглашения сперва переведут на арабский, отредактируют и издадут книгу зампредседателя Совета муфтиев России Фарита Фарисова «Тайны прошлого настоящее».

В рамках встречи д-р Ахмад Махмуд, член Союза писателей Египта, являющийся также автором ряда произведений, посвященных творчеству Нагиба Махфуза, и своих собственных, высоко оценил содержание «Тайн», подчеркнув актуальность книги для арабского читателя.

Эту книгу впервые издали на русском языке в 2008-м. Главный посыл автора своим читателям - идея о том, что воспитание важнее знаний. Планируется, что в ближайшее время арабский перевод издания презентуют общественности на базе Русского дома в Каире.