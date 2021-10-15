В «Кайрате» довольны работой Бердыева

Все футболисты алматинского «Кайрата» поддерживают главного тренера Курбана Бердыева. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки «Кайрата» недовольны строго оборонительной игровой моделью Бердыева, с которой он добыл два чемпионства в казанском «Рубине» и обыгрывал «Барселону», «Челси», «Атлетико».

«В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что футболисты „Кайрата“ недовольны игровой моделью главного тренера. В свою очередь футбольный клуб „Кайрат“ сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Бердыев стал главным тренером «Кайрата» 27 мая, подписав контракт до конца 2021 года с возможностью продления. Под его руководством команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы, попав в Лигу конференций. В чемпионате Казахстана алматинцы занимают третье место.