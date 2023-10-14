Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РТ

В Кайбицком районе Татарстана открыли первую секцию дзюдо, по этому случаю был организован культурно-спортивный праздник. Его организовала Федерация дзюдо РТ совместно с администрацией района в спорткомплексе «Салават купере» села Большие Кайбицы.

Федерация дзюдо РТ при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства спорта республики и районных администраций открывает в городах и районах региона новые секции дзюдо. За последние недели они появились в Агрызе, Кукморе, поселке Васильево Зеленодольского района, ряде школ Набережных Челнов и Казани, сообщает пресс-служба федерации.

Создание секции в Больших Кайбицах поддержал глава района Альберт Рахматуллин. По его инициативе сюда пригласили молодого специалиста из Казани. Помимо борцовского зала здесь имеется бассейн, игровые и тренажерные залы, просторные раздевалки, душевые кабины и многое другое.

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РТ

Тренером новой секции стал кандидат в мастера спорта, член сборной команды Татарстана, воспитанник казанских тренеров Андрея Егорова, Руслана Шигабетдинова и Рима Сабирова Булат Галимов. Все желающие смогли сразу же записать своих детей в новую секцию и познакомиться с тренером.

На входе в спорткомплекс гостей ждал огромный белый медведь. Внутри были развернуты татами, на которых прошли показательные выступления и мастер-классы от ведущих спортсменов сборных России и Татарстана по дзюдо. Желающим предоставили возможность стать юными дзюдоистами в рамках всероссийских проектов «Дошкольное дзюдо» (для малышей до шести лет) и «Мой первый пояс дзюдо» (для школьников с 1-го по 4-й класс).

Помимо прочего, был представлен проект Федерации дзюдо России «Семья чемпионов». Родители вместе с детьми поучаствовали в различных командных состязаниях. Состоялись выступления местных детских творческих коллективов, эстафеты, викторины и конкурсы. Наиболее активные участники получили памятные подарки.

К гостям праздника обратились руководитель исполкома Кайбицкого района Алексей Макаров и исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Марк Зарубин.

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РТ

«В нашем районе растут талантливые дети. <…> настало время дать старт занятиям таким прекрасным видом спорта, как дзюдо. Дзюдо занимается Президент РФ Владимир Путин. И для каждого молодого гражданина нашей страны честь заниматься этим видом спорта. Надеюсь, этот вид спорта полюбят и наши ребята, которые покажут себя с лучшей стороны и вольются в состав сильнейших дзюдоистов республики», — сказал глава исполкома.

В свою очередь исполнительный директор Федерации дзюдо РТ поприветствовал участников праздника от имени ее президента, генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева. По его словам, отныне в районе можно будет реализовать много интересных проектов, которые помогут детям самого разного возраста расти крепкими и здоровыми.

В рамках праздника открытый урок по программе «Дошкольное дзюдо» провел старший тренер команды «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.

«Я искренне счастлив, что в нашей прекрасной республике открываются новые секции дзюдо. Сегодня, работая с залом, я получил невероятное удовольствие — настолько были открыты и раскрепощены дети, они пришли заранее подготовившись — в спортивной форме, с хорошим настроением… А какая энергетика была в зале… <…> А я сам захотел остаться в Кайбицком районе — настолько хорошо здесь относятся к детям и тренерам», — заметил специалист.