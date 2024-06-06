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В Кайбицком районе Татарстана ликвидируют последствия урагана
В Кайбицком районе Татарстана в результате урагана пострадали шесть деревень — упали деревья, повреждены линии электропередачи. На сегодня проводится ликвидация последствий стихии, передает ТНВ.
Основной удар пришелся на село Федоровское — порывистый ветер оставил без кровли школу и детсад. Восстановительные работы планируют начать в ближайшие дни.
«У нас организовано ежедневное дежурство. Глава обещал, что к началу учебного года все восстановят», — рассказал директор Федоровской средней школы им. Е.Г. Тутаева Константин Гущин.
Задний двор расчистили от мусора — в этом помогли жители села. Сорванная крыша повредила линию электропередачи, однако в школе уже есть свет. Руководство района посетило сегодня село для оценки ущерба и объема предстоящих работ.
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