В Кайбицком районе РТ открыли памятник строителям железной дороги в годы войны

Мемориал посвящен тем, кто строил железную дорогу Свияжск – Ульяновск.

По информации пресс-службы Горьковской железной дороги, специальными гостями церемонии открытия памятника стали 100-летняя жительница села Малые Меми Мария Константиновна Куськова, которая работала на строительстве железной дороги Свияжск – Ульяновск и ветеран Вооруженных сил Ильхам Вильданович Хуснутдинов.

Гостей и ветеранов поздравили глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин, а также заместитель начальника Горьковской железной дороги Казанского региона Александр Черемнов.

Фото: Пресс-служба Горьковской железной дороги

«Значимое мероприятие, которое продлит память для будущего поколения – это открытие памятного мемориала, посвященного строительству важнейшей железнодорожной ветки Свияжск – Ульяновск. Она была построена, чтобы выиграть то легендарное сражение под Сталинградом. Неоценимый вклад в Победу внесли строители этой ветки. Я бы хотел, чтобы наше подрастающее поколение всегда помнило о подвиге, сегодня мы должны донести это до наших детей и наших внуков. Забыть историю Великой Отечественной войны – значит, забыть самого себя», – обратился к собравшимся Александр Черемнов.

Фото: Пресс-служба Горьковской железной дороги

По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, линия железной дороги от станции Иловля близ Сталинграда до станции Свияжск через Саратов, Сызрань и Ульяновск была построена в годы Великой Отечественной войны. Она вошла в историю, как Волжская рокада. Осенью 1941 года была разорвана главная железнодорожная магистраль Москва – Курск – Харьков – Ростов-на-Дону и все военные перевозки и грузопотоки, которые по ней осуществлялись, были переключены на приволжские железнодорожные линии.

Линия была принята в эксплуатацию 1 ноября 1942 года. Почти тысячекилометровую магистраль удалось построить всего за полгода. По Волжской рокаде железнодорожникам удалось вывезти из города 600 паровозов и 26 тысяч вагонов с заводским оборудованием, ранеными и беженцами. По этой же дороге на передовую перебрасывались резервы.