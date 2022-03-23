В Кайбицком районе РТ на семь месяцев закроется для движения участок региональной дороги

В Татарстане более чем на семь месяцев закроется для движения транспорта участок региональной автодороги Уланово — Каратун — Большие Кайбицы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение закроется на участке автомобильной дороги с 23+400 по 27+318 км в Кайбицком районе с 25 апреля по 1 декабря. «На этот период запланирован капитальный ремонт данного участка», — отметили в пресс-службе.

Водители смогут совершить объезд по дорогам Уланово — Каратун и Большие Кайбицы — Куланга.