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Ру Тат
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Транспорт
23 марта 2022  20:57

В Кайбицком районе РТ на семь месяцев закроется для движения участок региональной дороги

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В Татарстане более чем на семь месяцев закроется для движения транспорта участок региональной автодороги Уланово — Каратун — Большие Кайбицы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение закроется на участке автомобильной дороги с 23+400 по 27+318 км в Кайбицком районе с 25 апреля по 1 декабря. «На этот период запланирован капитальный ремонт данного участка», — отметили в пресс-службе.

Водители смогут совершить объезд по дорогам Уланово — Каратун и Большие Кайбицы — Куланга.

#закрытие дороги
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