В Кайбицком районе РТ ликвидирована крупная свалка шин, бумаги и пленки

По требованию Минэкологии РТ в Кайбицком районе была ликвидирована крупная свалка. На площади 232 кв. метров сбрасывались картон, пленка, полиэтиленовая тара, резиновые шины и другой мусор. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства.

Захламленный участок инспекторы обнаружили в населенном пункте Шушерма.

«Общая площадь незаконного складирования составила 232 кв. метра, объем — 15 куб. метров», — говорится в сообщении специалистов ведомства.

Данные нарушения относятся к пст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды». Министерство направило требование об устранении свалки в адрес администрации Бурундуковского сельского поселения. Несанкционированное место размещения отходов было ликвидировано.