По требованию Минэкологии РТ в Кайбицком районе была ликвидирована крупная свалка. На площади 232 кв. метров сбрасывались картон, пленка, полиэтиленовая тара, резиновые шины и другой мусор. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства.
Захламленный участок инспекторы обнаружили в населенном пункте Шушерма.
«Общая площадь незаконного складирования составила 232 кв. метра, объем — 15 куб. метров», — говорится в сообщении специалистов ведомства.
Данные нарушения относятся к пст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды». Министерство направило требование об устранении свалки в адрес администрации Бурундуковского сельского поселения. Несанкционированное место размещения отходов было ликвидировано.
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В Кайбицком районе РТ ликвидирована крупная свалка шин, бумаги и пленки
По требованию Минэкологии РТ в Кайбицком районе была ликвидирована крупная свалка. На площади 232 кв. метров сбрасывались картон, пленка, полиэтиленовая тара, резиновые шины и другой мусор. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства.
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