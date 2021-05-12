news_header_top_970_100
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  03:44

В Кайбицком районе РТ ликвидирована крупная свалка шин, бумаги и пленки

news_top_970_100

По требованию Минэкологии РТ в Кайбицком районе была ликвидирована крупная свалка. На площади 232 кв. метров сбрасывались картон, пленка, полиэтиленовая тара, резиновые шины и другой мусор. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства.
Захламленный участок инспекторы обнаружили в населенном пункте Шушерма.
«Общая площадь незаконного складирования составила 232 кв. метра, объем — 15 куб. метров», — говорится в сообщении специалистов ведомства.
Данные нарушения относятся к пст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды». Министерство направило требование об устранении свалки в адрес администрации Бурундуковского сельского поселения. Несанкционированное место размещения отходов было ликвидировано.

свалка мусора минэкологии рт
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное