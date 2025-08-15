В Кайбицком районе представили нового главу местного ОМВД

Фото: МВД по РТ

Новым начальником отделения МВД России по Кайбицкому району РТ стал Альберт Шафиев. Сегодня глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов представил его коллективу.

Министр, обращаясь к новому руководителю, подчеркнул, что знание потенциала сотрудников и оперативной обстановки должно помочь ему в решении первоочередных оперативных задач.

Кроме того, глава ведомства выразил уверенность, что Шафиев предлежит новые решения по повышению эффективности подразделения.

Майор полиции Альберт Шафиев на службе в органах внутренних дел с июля 2007 года. Большая часть его карьеры связана со службой участковых уполномоченных полиции, где он прошел путь от участкового уполномоченного до начальника отделения. Предыдущая должность – заместитель начальника отделения МВД России по Кайбицкому району.