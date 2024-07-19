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В Кайбицком районе ликвидировали крупную свалку на 65 «кубов» мусора
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Фото: https://t.me/minecort
В Кайбицком районе устранена крупная свалка. Отходы производства и потребления незаконно складировались на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает Минэкологии РТ.
Незаконную свалку на окраине деревни Старые Чечкабы обнаружили и ликвидировали в рамках санитарного двухмесячника. Объем мусора, вывезенного с территории, составил 65 кубических метров. Ликвидация проводилась силами исполкома Большекайбицкого сельского поселения.
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