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Общество 19 июля 2024 23:35

В Кайбицком районе ликвидировали крупную свалку на 65 «кубов» мусора

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В Кайбицком районе ликвидировали крупную свалку на 65 «кубов» мусора
Фото: https://t.me/minecort

В Кайбицком районе устранена крупная свалка. Отходы производства и потребления незаконно складировались на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает Минэкологии РТ.

Незаконную свалку на окраине деревни Старые Чечкабы обнаружили и ликвидировали в рамках санитарного двухмесячника. Объем мусора, вывезенного с территории, составил 65 кубических метров. Ликвидация проводилась силами исполкома Большекайбицкого сельского поселения.

#незаконная свалка #Минэкологии РТ #Кайбицкий район
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